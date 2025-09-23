Milano 14:21
42.581 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:21
9.242 +0,16%
Francoforte 14:21
23.621 +0,40%

Londra: scambi negativi per St. James's Place

Londra: scambi negativi per St. James's Place
Sottotono la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
