Milano
14:22
42.586
+0,38%
Nasdaq
22-set
24.761
0,00%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
14:22
9.243
+0,18%
Francoforte
14:22
23.622
+0,40%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 14.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: scambi negativi per Indra
Madrid: scambi negativi per Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
23 settembre 2025 - 09.50
Rosso per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che sta segnando un calo dell'1,85%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: giornata depressa per Indra
Madrid: si concentrano le vendite su Indra
Madrid: andamento rialzista per Indra
Madrid: senza freni Indra
Titoli e Indici
Indra Sistemas
+0,47%
Altre notizie
Madrid: andamento negativo per Indra
Madrid: scambi al rialzo per Indra
Madrid: Indra in rally
Madrid: calo per Indra
Madrid: movimento negativo per Indra
Madrid: movimento negativo per Indra
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto