New York: amplia il rialzo McKesson

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici
, che mostra una salita bruciante del 5,16% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di McKesson
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico a breve di McKesson
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 742 USD e supporto stimato a quota 719. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 765.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)