New York: amplia il rialzo McKesson

distributore di prodotti farmaceutici

S&P-500

McKesson

McKesson

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,16% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 742 USD e supporto stimato a quota 719. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 765.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)