Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:24
24.700 -0,25%
Dow Jones 18:24
46.415 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: amplia il rialzo McKesson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici, che mostra una salita bruciante del 5,16% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di McKesson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il grafico a breve di McKesson mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 742 USD e supporto stimato a quota 719. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 765.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
