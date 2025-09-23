Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:24
24.700 -0,25%
Dow Jones 18:24
46.415 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: andamento negativo per Amazon

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'e-commerce, con un ribasso del 2,49%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amazon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 219,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 225,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 217,9.

