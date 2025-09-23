New York: andamento negativo per Amazon

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'e-commerce
, con un ribasso del 2,49%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amazon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 219,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 225,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 217,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)