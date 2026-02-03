New York: giornata depressa per Amazon

colosso dell'e-commerce

Amazon

Dow Jones

gigante delle vendite sul web

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,71%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 243,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 232,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 253,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)