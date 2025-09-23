Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:25
24.696 -0,26%
Dow Jones 18:25
46.413 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: i venditori si accaniscono su Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Generac Holdings
Ribasso per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che tratta in perdita del 5,30% sui valori precedenti.
Condividi
```