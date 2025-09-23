Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:26
24.696 -0,26%
Dow Jones 18:26
46.414 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: positiva la giornata per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per 3M
Scambia in profit il colosso industriale, che lievita del 2,33%.
Condividi
```