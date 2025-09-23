Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:28
24.692 -0,28%
Dow Jones 18:28
46.411 +0,06%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: su di giri Sempra Energy

Effervescente la società che gestisce infrastrutture energetiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,38%.
