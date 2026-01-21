Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:29
25.302 +1,26%
Dow Jones 20:29
49.082 +1,22%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: movimento negativo per Sempra Energy

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Sempra Energy
(Teleborsa) - Retrocede la società che gestisce infrastrutture energetiche, con un ribasso del 3,71%.

La tendenza ad una settimana di Sempra Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,73 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 87,78. Il peggioramento di Sempra Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 82,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```