New York: movimento negativo per Sempra Energy

(Teleborsa) - Retrocede la società che gestisce infrastrutture energetiche
, con un ribasso del 3,71%.
La tendenza ad una settimana di Sempra Energy
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,73 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 87,78. Il peggioramento di Sempra Energy
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 82,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)