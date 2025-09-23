Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:28
24.692 -0,28%
Dow Jones 18:28
46.411 +0,06%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: vendite diffuse su Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica attiva nel settore biotech, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,01%.

La tendenza ad una settimana di Regeneron Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società biotecnologica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 578,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 568,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 588,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
