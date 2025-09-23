New York: vendite diffuse su Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,01%.
La tendenza ad una settimana di Regeneron Pharmaceuticals
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società biotecnologica
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 578,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 568,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 588,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)