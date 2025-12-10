New York: nuovo spunto rialzista per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica attiva nel settore biotech
, con una variazione percentuale del 3,38%.
Lo scenario su base settimanale di Regeneron Pharmaceuticals
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo della società biotecnologica
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 725,2 USD con primo supporto visto a 699,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 683,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)