Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:53
25.601 +0,18%
Dow Jones 19:53
47.901 +0,90%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

New York: andamento negativo per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.

L'andamento di Regeneron Pharmaceuticals nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 738,5 USD. Primo supporto visto a 719,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 712,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
