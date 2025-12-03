New York: andamento negativo per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.
L'andamento di Regeneron Pharmaceuticals
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 738,5 USD. Primo supporto visto a 719,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 712,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)