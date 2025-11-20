Milano 16:24
A New York, forte ascesa per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ottima performance per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che scambia in rialzo del 4,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Regeneron Pharmaceuticals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,07%, rispetto a -1,61% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società biotecnologica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Regeneron Pharmaceuticals evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 744,3 USD. Primo supporto a 724,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 712,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
