A New York, forte ascesa per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ottima performance per la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che scambia in rialzo del 4,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Regeneron Pharmaceuticals
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,07%, rispetto a -1,61% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società biotecnologica
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Regeneron Pharmaceuticals
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 744,3 USD. Primo supporto a 724,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 712,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)