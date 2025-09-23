Milano 14:23
42.582 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:23
9.243 +0,18%
Francoforte 14:23
23.625 +0,42%

Parigi: andamento rialzista per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Bene la multinazionale del lusso, con un rialzo del 2,23%.
