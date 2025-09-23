Milano 14:24
Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso del lusso, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 273,3 Euro. Primo supporto visto a 267. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 263,1.

