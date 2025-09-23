Parigi: risultato positivo per Saint Gobain

produttore di materiali edili

Saint Gobain

CAC40

società attiva nell'edilizia

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 94,01 Euro. Prima resistenza a 95,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 92,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)