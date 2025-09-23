Piazza Affari: andamento rialzista per Italgas

più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,757 Euro. Supporto a 7,662. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,852.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)