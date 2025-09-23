Piazza Affari: andamento rialzista per Italgas

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Italgas
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Italgas
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,757 Euro. Supporto a 7,662. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,852.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)