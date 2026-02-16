Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo

Balza in avanti la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.
