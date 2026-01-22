Milano 14:33
Italgas presenterà il piano strategico il 23 giugno 2026

Energia, Finanza
Italgas presenterà il piano strategico il 23 giugno 2026
(Teleborsa) - Italgas, società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, presenterà il piano strategico il prossimo 23 giugno. È quanto emerge dal calendario degli eventi societari per il 2026 pubblicato oggi.

In particolare, la diffusione del comunicato stampa sarà la mattina a Borsa chiusa, con la conference call per la presentazione del piano lo stesso giorno. Il road show per l'illustrazione agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari degli obiettivi aziendali stabiliti nel piano sarà a valle della presentazione.
