Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Banco BPM
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banco BPM
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco BPM
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,66 Euro. Primo supporto a 12,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)