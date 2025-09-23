Milano 14:29
42.600 +0,42%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:29
9.243 +0,18%
Francoforte 14:29
23.643 +0,49%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banco BPM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banco BPM. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco BPM evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,66 Euro. Primo supporto a 12,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,1.

