Piazza Affari: rosso per Banco BPM

(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che sta segnando un calo dell'1,83%.
Il trend di Banco BPM
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Banco BPM
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,8 Euro e primo supporto individuato a 12,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)