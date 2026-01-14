Piazza Affari: rosso per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,83%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,8 Euro e primo supporto individuato a 12,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)