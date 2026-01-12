Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, con una variazione percentuale del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,05 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)