Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con una variazione percentuale del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,05 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
