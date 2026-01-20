Milano
13:19
44.511
-1,51%
Nasdaq
16-gen
25.529
0,00%
Dow Jones
16-gen
49.359
0,00%
Londra
13:19
10.085
-1,09%
Francoforte
13:19
24.558
-1,61%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 13.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per Banco BPM
Piazza Affari: andamento negativo per Banco BPM
Migliori e peggiori
,
In breve
20 gennaio 2026 - 12.30
Pressione sulla
banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che tratta con una perdita del 2,83%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco BPM
Piazza Affari: rosso per Banco BPM
Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM
Titoli e Indici
Banco Bpm
-2,99%
Altre notizie
Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM
Crédit Agricole, via libera dalla BCE per superare il 20% di Banco BPM
Banco BPM, rimborso anticipato strumento “Euro 400,000,000 6.500% Additional Tier 1 Notes”
Piazza Affari: andamento negativo per Moncler
Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics
Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto