SOCAR annuncia accordo per l’acquisizione di Italiana Petroli da API Holding

(Teleborsa) - La compagnia energetica azera SOCAR
ha annunciato la firma di un accordo per acquisire il 99,82% di Italiana Petroli
(IP) da API Holding
. L’intesa, maturata al termine di una procedura competitiva avviata nel quarto trimestre 2024, è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari in materia di antitrust, sovvenzioni estere e golden power. Il closing
è atteso entro il primo trimestre 2026.
Italiana Petroli è tra i principali operatori integrati del downstream petrolifero italiano, con oltre 4.500 stazioni di servizio
, due raffinerie per una capacità annua di circa 10 milioni di tonnellate
e una rete logistica nazionale. SOCAR, che in una nota ha assicurato che manterrà i livelli occupazionali e darà priorità alla sostenibilità ambientale, punta a rafforzare la propria presenza nel mercato energetico europeo e a consolidare le relazioni economiche tra Azerbaijan e Italia.
Nel comunicato, il presidente di SOCAR, Rovshan Najaf
, ha definito l’operazione "un passo importante nella strategia di diversificazione internazionale", mentre Ugo Brachetti Peretti
, presidente di API Holding, ha sottolineato la solidità e l’attrattiva di Italiana Petroli per investitori globali.