SOCAR annuncia accordo per l’acquisizione di Italiana Petroli da API Holding

(Teleborsa) - La compagnia energetica azera SOCAR ha annunciato la firma di un accordo per acquisire il 99,82% di Italiana Petroli (IP) da API Holding. L’intesa, maturata al termine di una procedura competitiva avviata nel quarto trimestre 2024, è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari in materia di antitrust, sovvenzioni estere e golden power. Il closing è atteso entro il primo trimestre 2026.

Italiana Petroli è tra i principali operatori integrati del downstream petrolifero italiano, con oltre 4.500 stazioni di servizio, due raffinerie per una capacità annua di circa 10 milioni di tonnellate e una rete logistica nazionale. SOCAR, che in una nota ha assicurato che manterrà i livelli occupazionali e darà priorità alla sostenibilità ambientale, punta a rafforzare la propria presenza nel mercato energetico europeo e a consolidare le relazioni economiche tra Azerbaijan e Italia.

Nel comunicato, il presidente di SOCAR, Rovshan Najaf, ha definito l’operazione "un passo importante nella strategia di diversificazione internazionale", mentre Ugo Brachetti Peretti, presidente di API Holding, ha sottolineato la solidità e l’attrattiva di Italiana Petroli per investitori globali.
