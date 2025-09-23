SOCAR annuncia accordo per l’acquisizione di Italiana Petroli da API Holding

(Teleborsa) - La compagnia energetica azeraha annunciato la firma di un accordo per acquisire il 99,82% di(IP) da. L’intesa, maturata al termine di una procedura competitiva avviata nel quarto trimestre 2024, è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari in materia di antitrust, sovvenzioni estere e golden power. Ilè atteso entro il primo trimestre 2026.Italiana Petroli è tra i principali operatori integrati del downstream petrolifero italiano, con oltre, due raffinerie per una capacità annua di circae una rete logistica nazionale. SOCAR, che in una nota ha assicurato che manterrà i livelli occupazionali e darà priorità alla sostenibilità ambientale, punta a rafforzare la propria presenza nel mercato energetico europeo e a consolidare le relazioni economiche tra Azerbaijan e Italia.Nel comunicato, il presidente di SOCAR,, ha definito l’operazione "un passo importante nella strategia di diversificazione internazionale", mentre, presidente di API Holding, ha sottolineato la solidità e l’attrattiva di Italiana Petroli per investitori globali.