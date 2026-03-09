Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:00
24.624 -0,08%
Dow Jones 20:00
47.115 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: amplia l'ascesa Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: amplia l'ascesa Leonardo
Protagonista la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,23%.
Condividi
```