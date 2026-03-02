Yakkyo, ValueTrack avvia copertura con fair value a 2,5 euro

(Teleborsa) - ValueTrack ha avviato la copertura
su Yakkyo
, società che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, con un fair value
di 2,5 euro
per azione. L'azienda è recentemente
passata dal segmento professionale a quello ordinario dell'Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.
Gli analisti evidenziano che, integrando flussi di lavoro API automatizzati con sourcing, evasione degli ordini e logistica, Yakkyo consente ai commercianti di crescere rapidamente senza l'esposizione all'inventario o le complessità delle operazioni transfrontaliere, lasciando l'esecuzione end-to-end (dagli stabilimenti cinesi alla porta del cliente) a Yakkyo. La combinazione di funzionalità tecnologiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale con una presenza locale in Cina per gestire qualsiasi possibile problema con i fornitori, favorisce la fidelizzazione dei commercianti e aumenta il lifetime value
attraverso la dipendenza operativa.
Dato l'ampio margine di crescita del mercato di riferimento, la strategia di Yakkyo non richiede cambiamenti complessi, sottolinea ValueTrack. L'attenzione si concentra invece su un'esecuzione rigorosa e sul rafforzamento della competitività per conquistare quote di mercato. Vengono previsti cinque pilastri: (i) lancio dell'integrazione API 1688; (ii) utilizzo di strategie di acquisizione organica di clienti a basso costo; (iii) espansione geografica negli Stati Uniti
; (iv) rafforzamento organizzativo
; (v) espansione mirata wholesale.
Il profilo finanziario di Yakkyo migliora di anno in anno. Infatti: 1) il fatturato è destinato a crescere da un CAGR storico del 15% a un CAGR previsto del 27% nel 2024-28 (34,5 milioni di euro di valore della produzione nel 2028); 2) si prevede che l'EBITDA triplicherà entro l'anno fiscale 2028
, supportato da un margine EBITDA strutturale di circa il 10%; 3) Il free cash flow dovrebbe portare la liquidità netta rettificata a 3,7 milioni di euro entro l'anno fiscale 2028, offrendo un'importante possibilità per M&A ed espansione organica.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)