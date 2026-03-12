Milano 10:06
44.699 -0,17%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:06
10.315 -0,38%
Francoforte 10:05
23.590 -0,21%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Leonardo

Brillante rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,71%.
