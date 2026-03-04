Milano 11:42
45.071 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:42
10.528 +0,42%
Francoforte 11:42
24.140 +1,47%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo

Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che avanza bene del 2,62%.
