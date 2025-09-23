Unrae, il mercato di rimorchi e semirimorchi rialza la testa in estate: luglio a +20,2% e agosto a +14,8%

(Teleborsa) - Il- sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - ha effettuato una stima del mercato deiper i mesi di luglio e agosto 2025 rispetto agli stessi mesi del 2024.Il mercato di rimorchi e semirimorchi torna in crescita nei mesi estivi dopo la flessione registrata a giugno. Secondo i dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) elaborati da Unrae, nel mese dilesegnano un aumento del 20,2% rispetto allo stesso mese del 2024, con 1.643 nuove unità contro le 1.367 dello scorso anno. Ad agosto la tendenza positiva prosegue: le immatricolazioni crescono del 14,8%, raggiungendo quota 855 unità, a fronte delle 745 rilevate nello stesso mese del 2024.Nel complesso, neisono stati immatricolati 10.301 veicoli, con un incremento del 9,8% rispetto alle 9.381 unità registrate nello stesso periodo del 2024."Il comparto dei veicoli trainati presenta oggi un parco circolante con un’età media prossima ai 18 anni, ma inspiegabilmente non sono previste nell’Agenda del Governo misure di sostegno specifiche. Riteniamo urgente lo stanziamento di almeno 25 milioni di euro dal Fondo autotrasporto per favorire il rinnovo del parco veicolare già a partire da quest’anno. Ribadiamo inoltre l’auspicio che trovi presto concreta attuazione il Piano straordinario pluriennale di sostegno al trasporto merci, più volte richiamato dal Ministro Salvini. In questo contesto, dichiarazioni intempestive riguardo contributi straordinari e di rilevante entità rischiano di ostacolare il processo di rinnovo, alimentando aspettative nelle imprese di autotrasporto", ha dichiarato, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE."Sarebbe auspicabile – aggiunge Mastagni – che le prossime misure diestendessero l’accesso aglianche al noleggio, un canale che consentirebbe di accelerare il processo di svecchiamento del parco circolante e di offrire una soluzione concreta alle imprese che non dispongono delle risorse necessarie per l’acquisto di un nuovo veicolo trainato".