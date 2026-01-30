Automotive Italia: Unrae e Prometeia presentano l'Osservatorio "Previsioni & Mercato"

(Teleborsa) - Tra tensioni geopolitiche in aumento, tecnologia in sempre più rapida evoluzione e crescente complessità normativa, il mercato auto in Italia sta convergendo verso nuovi equilibri, con una proiezione per l'anno in corso che stima un volume finale di 1,54 milioni di immatricolazioni di autovetture e una previsione per il biennio 2027 - 2028 che si manterrà al di sotto di 1,6 milioni. Questo lo scenario presentato a Bologna nell'ambito dell'eventopromosso da: un momento di approfondimento sulle sfide e le opportunità del settore auto in Italia, cui hanno partecipato operatori della filiera automotive e dei settori collegati – banking, credito al consumo, assicurazioni. Al centro dei lavori, l'analisi del contesto globale e delle prospettive del mercato automobilistico nazionale, con la presentazione dell'sviluppato da Prometeia e dal Centro Studi e Statistiche di UNRAE."L'automotive è stato tra i primi settori a globalizzarsi, affrontando nel tempo crisi finanziarie e salti tecnologici che hanno messo sotto pressione gli OEM delle economie avanzate. Mentre questo accadeva, la Cina – concentrando la produzione entro i propri confini – è diventata il maggior produttore mondiale di veicoli e ha conquistato la leadership nell'elettrico – osserva–. Oggi le tensioni geopolitiche minacciano di trasformarsi in vere fratture, mentre l'accelerazione tecnologica alimenta nuove disuguaglianze. In questo scenario, l'innovazione non è più solo una leva competitiva, ma uno strumento strategico di economia e sicurezza. La prossima grande sfida per l'automotive è l'intelligenza artificiale: una transizione che richiede politiche industriali adeguate"."Elaborare previsioni in un mercato segnato da volatilità, incertezza e complessità sempre maggiori – sottolinea– è oggi più che mai una sfida particolarmente delicata. In tale contesto, UNRAE continua a leggere l'evoluzione del mondo automotive e della mobilità con un approccio analitico e data-driven, per mezzo di analisi continue e strumenti previsionali dedicati come l'Osservatorio "Previsioni & Mercato", che consentono di interpretare con maggiore chiarezza anche le fasi più incerte"."Con queste chiavi rigorose – prosegue– UNRAE, che ha appena compiuto i suoi primi 75 anni, offre al sistema economico e industriale del nostro Paese indagini e proiezioni - su tutti i comparti del mercato automotive - riconosciute per la loro autorevolezza, grazie all'appartenenza del suo Centro Studi al Sistema Statistico Nazionale imperniato sull'ISTAT. È attraverso questa lente che guardiamo al 2026 e oltre. Al momento, in base alle informazioni disponibili, la nostra previsione per l'anno in corso relativa al comparto vetture, 1.54 milioni di immatricolazioni, conferma il nuovo livello di equilibrio (tra 1.50 e 1.57 milioni di unità) registrato negli ultimi tre anni, con una quota di auto ricaricabili che dovrebbe progressivamente rafforzarsi nel prossimo triennio. Tra queste, più dinamiche le elettriche pure, che nel triennio 2026 - 2028 dovrebbero guadagnare un punto di quota all'anno, senza però riuscire ancora a centrare gli obiettivi attualmente fissati dall'UE per le emissioni di CO2".nasce dalla collaborazione tra i due partner – attiva dal 2011 nell'analisi e previsione degli scenari automotive – per supportare scelte strategiche attraverso un data-set strutturato. Lo strumento offre proiezioni trimestrali sul mercato delle autovetture con orizzonte fino a tre anni, coprendo variabili quali: volume di mercato totale, trend alimentazioni (ibride – full e mild, elettriche, plug-in, benzina, diesel, GPL), canali di vendita (privati, noleggio breve e lungo termine, autoimmatricolazioni, società) e segmentazione mercato. Include inoltre tendenze storiche e normative di settore. Dal punto di vista metodologico, l'Osservatorio integra le proiezioni macroeconomiche di Prometeia (PIL, consumi, redditi, inflazione, tassi, demografia) con i dati granulari e le analisi di mercato elaborate da UNRAE (immatricolazioni, parco circolante, stock, prezzi, incentivi), all'interno di modelli econometrici e di machine learning costantemente validati.