Manipolazione Libor-Euribor, cinque ex trader ottengono diritto di ricorrere in appello

Barclays

(Teleborsa) - Le, che ora non è più in uso ma è stato a lungo il tasso di riferimento europeo al quale le banche si prestano denaro tra loro,(CCRC). La CCRC è un organismo indipendente britannico, responsabile della revisione di presunti errori giudiziari penali.I rinvii, la scorsa estate, direlative alla manipolazione di Libor ed Euribor.si sono rivolti alla CCRC lo scorso agosto, in seguito alla decisione della Corte Suprema emessa a luglio che aveva annullato le condanne di Hayes e Palombo.Alex Pabon, Jay Vijay Merchant e Jonathan Mathew sono stati condannati per associazione a delinquere finalizzata alla frode nel 2016 presso la Southwark Crown Court e hanno ricevuto pene detentive da due a sei anni e mezzo. Pabon e Merchant eranodel Libor con sede a New York. Mathew era undel Libor e un trader junior con sede a Londra. Moryoussef era un trader senior con sede a Londra ed è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata alla frode nel 2018 presso la Southwark Crown Court. È stato condannato a otto anni di reclusione. Anche Colin Bermingham, che risiedeva a Londra, eradi iscrizione all'Euribor di. È stato condannato nel 2019 a cinque anni di carcere. Bermingham è stato condannato insieme a Carlo Palombo, che anche lui all'epoca lavorava per Barclays.Nelle loro istanze presentate alla CCRC, Pabon, Merchant e Mathew hanno sostenuto che il g, il che compromette la solidità delle loro condanne. La CCRC ritiene inoltre che gli imputati siano stati privati ??della possibilità di affidare le loro difese alla giuria. Nelle loro memorie, Moryoussef e Bermingham hanno sostenuto che sussistevano gli stessi errori di direzione e di diritto individuati dalla Corte Suprema nel caso di Palombo, e che non vi era alcuna base ragionevole per distinguere i casi.Dopo aver analizzato le memorie di tutti e cinque i casi e aver esaminato le indicazioni nel contesto della sentenza della Corte Suprema, la CCRC ha stabilito che non vi è alcun fattore distintivo tra questi casi e quelli di Hayes e Palombo, e chesono stati deferiti alla Corte d'Appello dalla CCRC nel luglio 2023. Nel marzo 2024, la Corte d'Appello ha confermato le condanne. Il caso è stato successivamente impugnato dinnanzi alla Corte Suprema, che ha ritenuto infondate le condanne e le ha annullate.