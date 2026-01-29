Manipolazione Libor-Euribor, cinque ex trader ottengono diritto di ricorrere in appello

(Teleborsa) - Le condanne di cinque trader per la manipolazione del Libor
, che ora non è più in uso ma è stato a lungo il tasso di riferimento europeo al quale le banche si prestano denaro tra loro, sono state rinviate in tribunale dalla Criminal Cases Review Commission
(CCRC). La CCRC è un organismo indipendente britannico, responsabile della revisione di presunti errori giudiziari penali.
I rinvii seguono la decisione della Corte Suprema
, la scorsa estate, di annullare le condanne di Tom Hayes e Carlo Palombo
relative alla manipolazione di Libor ed Euribor.Alex Pabon, Jay Merchant, Jonathan Mathew, Philippe Moryoussef e Colin Bermingham
si sono rivolti alla CCRC lo scorso agosto, in seguito alla decisione della Corte Suprema emessa a luglio che aveva annullato le condanne di Hayes e Palombo.
Alex Pabon, Jay Vijay Merchant e Jonathan Mathew sono stati condannati per associazione a delinquere finalizzata alla frode nel 2016 presso la Southwark Crown Court e hanno ricevuto pene detentive da due a sei anni e mezzo. Pabon e Merchant erano trader
del Libor con sede a New York. Mathew era un submitter
del Libor e un trader junior con sede a Londra. Moryoussef era un trader senior con sede a Londra ed è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata alla frode nel 2018 presso la Southwark Crown Court. È stato condannato a otto anni di reclusione. Anche Colin Bermingham, che risiedeva a Londra, era responsabile della presentazione giornaliera delle domande
di iscrizione all'Euribor di Barclays
. È stato condannato nel 2019 a cinque anni di carcere. Bermingham è stato condannato insieme a Carlo Palombo, che anche lui all'epoca lavorava per Barclays.
Nelle loro istanze presentate alla CCRC, Pabon, Merchant e Mathew hanno sostenuto che il giudice di primo grado ha adottato e replicato direttive legali ritenute errate
, il che compromette la solidità delle loro condanne. La CCRC ritiene inoltre che gli imputati siano stati privati ??della possibilità di affidare le loro difese alla giuria. Nelle loro memorie, Moryoussef e Bermingham hanno sostenuto che sussistevano gli stessi errori di direzione e di diritto individuati dalla Corte Suprema nel caso di Palombo, e che non vi era alcuna base ragionevole per distinguere i casi.
Dopo aver analizzato le memorie di tutti e cinque i casi e aver esaminato le indicazioni nel contesto della sentenza della Corte Suprema, la CCRC ha stabilito che non vi è alcun fattore distintivo tra questi casi e quelli di Hayes e Palombo, e che gli errori di diritto della giuria hanno minato la sicurezza di tutte le condanne
.
I casi di Tom Hayes e Carlo Palombo
sono stati deferiti alla Corte d'Appello dalla CCRC nel luglio 2023. Nel marzo 2024, la Corte d'Appello ha confermato le condanne. Il caso è stato successivamente impugnato dinnanzi alla Corte Suprema, che ha ritenuto infondate le condanne e le ha annullate.(Foto: © Eros Erika / 123RF)