Appuntamenti macroeconomici del 24 settembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 89,3 punti; preced. 89 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 29,7%)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili)