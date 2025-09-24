Milano 23-set
Appuntamenti macroeconomici del 24 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 24 settembre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,7 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,3 punti; preced. 89 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 29,7%)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili)


