Auto, Unrae: a luglio ancora in positivo il mercato dell'usato (+3,8%)

(Teleborsa) - Nel mese diilconferma il segno positivo: con(dati in attesa di consolidamento), il mese registra un incremento del 3,8% rispetto ai 468.800 di luglio 2024 (+1,7% sul 2019). I trasferimenti netti crescono del 2,7%, mentre le minivolture segnano un +5,4%. Nei primi 7 mesi la crescita è del 2,9% con 3.301.579 trasferimenti (-0,1% sul 2019). È quanto emerge dai dati elaborati daNel mese ilmantiene la prima posizione fra le, ma continua a ridurre il suo peso, portandosi a soli 2,7 punti di distacco dal motore a benzina. Il diesel, infatti, scende al 41,0% di quota (-4,7 p.p. e al 42,2% nel cumulato), il motore a benzina guadagna 0,8 punti al 38,3% nel mese (38,5% nei 7 mesi). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 10,8% (9,8% in gennaio-luglio); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese (5,2% e 2,0% nel cumulato); BEV e plug-in salgono all’1,0% e 1,4% in luglio (1,0% e 1,3% nei 7 mesi).In luglio i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti: glitra, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,3 punti e rappresentano il 54,8% di tutti i passaggi di proprietà (56,3% nei 7 mesi). Parallelamente, 0,9 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 40,0% nel mese e 39,3% nel cumulato. Guadagnano mezzo punto gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (4,3% in luglio e 3,6% nel cumulato), mentre rimangono stabili, ma marginali, quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e nel semestre).Anche a luglio l’analisi per regione conferma inalterato il podio.al 1° posto, stabile al 16,0% nel mese,al 2°, al 10,0% (- 0,2 p.p.).in 3a posizione, al 9,2% (-0,1 p.p.). Al 4° posto lacon l’8,6% (+0,1 p.p.), seguita dalal 7,8% e dalal 7,6%.A luglio la quota dei trasfe­rimenti netti di vetture con oltrerimane sostanzialmente stabile al 47,7% (+0,1 p.p.). Anche quella di auto da 6 a 10 anni guadagna 0,1 punti e vale il 17,5%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano l’11,4% (-0,6 p.p. rispetto al 2024); 12,0% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su luglio 2024), e 5,4% quella delle auto da 1 a 2 anni (+1,0 p.p.). Le vetture fino a 1 anno scendono al 6,1% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 23,5% a luglio, 0,4 punti in più dello stesso mese 2024Sul fronte delle, cede 0,1 punti la quota di privati o altre società che permutano la propria vettura, al 57,7%, e cresce di 1,3 punti la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, al 28,1%. Perdono 1,2 punti le auto provenienti dal Noleggio a Lungo Termine (al 10,4%) e 0,7 punti quelle provenienti da auto-immatricolazioni (all’1,6%), mentre guadagnano 0,6 punti quelle dal Noleggio a Breve Termine (all’1,4%).Anche fra le minivolture leconfermano lanel mese, ma calano di 4,5 punti al 44,1%. Il motore a benzina guadagna mezzo punto al 31,5%. Il Gpl sale al 5,8%, il metano scende al 2,0%. In sostenuta crescita le minivolture di auto ibride, al 12,9%. Le ibride plug-in e le elettriche pure si posizionano rispettivamente al 2,0% e all’1,6% di quota, recuperando entrambe 0,3 punti.Fra le minivolture recupera la quota delle, al 37,1% del totale: 1 punto in più di luglio 2024. Perdono 1,2 punti la fascia da 6 a 10 anni (al 19,8%) e quella da 4 a 6 anni, al 13,4%. In crescita la fascia da 2 a 4 anni (al 18,0%); in aumento anche la fascia da 1 a 2 anni, all’8,0% (+1,6 p.p.), mentre cede quella fino a 1 anno, al 3,8% (-0,7 p.p.). Nel complesso, le minivolture di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 29,8% a luglio, +1,4 p.p. sullo stesso mese 2024.