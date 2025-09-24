Milano 9:07
42.342 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:07
9.213 -0,11%
23.587 -0,10%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,18% alle 08:20)

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 45.575,25 punti

In breve, Finanza
Tokyo mostra un esiguo +0,18% alle 08:20 e passa di mano a 45.575,25 punti.
