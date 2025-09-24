Milano
11:15
42.378
-0,23%
Nasdaq
23-set
24.580
0,00%
Dow Jones
23-set
46.293
-0,19%
Londra
11:15
9.213
-0,12%
Francoforte
11:14
23.571
-0,17%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 11.32
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,54%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,54%
L'Indice Hang Seng chiude a 26.562,88 punti
In breve
,
Finanza
24 settembre 2025 - 10.25
Ottima performance per Hong Kong (+1,54%), che archivia la giornata a 26.562,88 punti.
