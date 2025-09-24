Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:44
24.477 -0,42%
Dow Jones 20:44
46.156 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Il Nasdaq-100 scambia a 24.490,66 punti

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,36% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,36% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.490,66 punti.
