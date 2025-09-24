Milano 11:16
42.368 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:16
9.212 -0,12%
Francoforte 11:15
23.574 -0,16%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care

Si muove al ribasso il comparto sanitario dell'Area Euro, che perde lo 0,55%, scambiando a 839,24 punti.
