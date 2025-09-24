Milano 13:19
42.357 -0,28%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:19
9.210 -0,15%
Francoforte 13:18
23.575 -0,15%

Francoforte: andamento negativo per Merck KGaA

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Merck KGaA
Rosso per la compagnia farmaceutica tedesca, che sta segnando un calo del 2,38%.
Condividi
```