Milano 11:17
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:17
9.211 -0,13%
Francoforte 11:16
23.578 -0,14%

Francoforte: balza in avanti Aixtron

(Teleborsa) - Scambia in profit Aixtron, che lievita del 2,08%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
