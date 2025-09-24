Francoforte: balza in avanti Aixtron

Aixtron

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,08%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)