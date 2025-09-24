Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che avanza bene dell'1,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Rheinmetall AG
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.959,7 Euro con primo supporto visto a 1.933,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.920,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)