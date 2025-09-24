Milano 13:19
Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che avanza bene dell'1,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Rheinmetall AG confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.959,7 Euro con primo supporto visto a 1.933,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.920,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
