Francoforte: movimento negativo per Continental

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un ribasso del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Continental, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di pneumatici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 55,07 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 56,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 54,63.

