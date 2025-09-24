Francoforte: risultato positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Avanza Hensoldt
, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Hensoldt
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 101,6 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 98,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 104,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)