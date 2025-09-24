Francoforte: seduta molto difficile per Gerresheimer

società di packaging

Gerresheimer

Germany MDAX

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 15,05% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,61 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,01. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)