Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:16
25.538 +0,83%
Dow Jones 18:16
49.536 +0,94%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: seduta molto difficile per General Electric

In forte ribasso la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che mostra un -5,93%.
