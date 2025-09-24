Leo: su rottamazione decideremo ma servono paletti

(Teleborsa) - Sui conti pubblici "abbiamo avuto dei riscontri positivi da parte dell'Istat" c
i sono "dati e segnali importanti. Le entrate stanno andando bene e quindi ora, alla luce di questo, sentiremo le proposte che vengono dalle varie aree della maggioranza e poi si prenderanno le decisioni" per gli interventi in manovra. Lo ha detto il viceministro all'economia, Maurizio Leo,
in un'intervista a La Stampa.
Sulla pace fiscale chiesta dalla Lega, sottolinea Leo, "ormai siamo alla quarta rottamazione
e servono dei paletti.
Stiamo studiando come muoverci per far in modo che questa rottamazione sia di interesse per coloro che effettivamente non ce la fanno. Negli anni passati si è riscontrato che la gente che avrebbe potuto pagare l'ha usata pretestuosamente. Quindi serve una mappatura dei beneficiari e alla luce di questo si prenderà una decisione sentendo tutte le forze della maggioranza".
Nella prossima legge di bilancio, aggiunge il Viceministro "quella della detrazione per i figli
è una priorità a cui teniamo particolarmente" mentre per la proroga delle detrazioni al 50% sui lavori per la prima casa "è tutto da verificare. Non abbiamo ancora gli elementi. Ci sono tantissime proposte, tra cui quella sul ceto medio che è una priorità, la proposta dell'Ires premiale per quanto riguarda le imprese, la proposta della rottamazione, quella della casa"."Abbiamo finalmente
messo in linea di galleggiamento la nave e stiamo navigando nella rotta giusta"
, aveva detto ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
intervenuto all'evento elettorale della Lega nelle Marche. Il Ministro ha ricordato le misure approvate come "la flat tax fino a 85mila euro, sia una cospicua riduzione delle imposte per i redditi più bassi". "Ora il quadro è tale - ha spiegato - per cui l'obiettivo è quello di arrivare come l'abbiamo sempre chiamata noi alla pace fiscale, termine migliore di rottamazione che mi ricorda qualcosa di negativo. La pace fiscale mi sembra un concetto più chiaro
. È una battaglia storica della Lega, ci stiamo lavorando e siamo in vista di un risultato che ritengo ragionevole e utile per arrivare alla possibilità per chi si trova in questa situazione di rifiatare".
Giorgetti ha anche sottolineato che l'obiettivo, più in generale, è ridurre l'imposizione fiscale.
Vorrei notare che se avessimo avuto uno spread a 250 oggi invece che a 80, il costo degli interessi si sarebbe mangiato non solo qualsiasi possibilità di ridurre le imposte ma addirittura anche la possibilità di finanziare un peso importante come la Sanità".