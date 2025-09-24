Leo: su rottamazione decideremo ma servono paletti

(Teleborsa) - Sui conti pubblici "i sono "dati e segnali importanti. Le entrate stanno andando bene e quindi ora, alla luce di questo, sentiremo le proposte che vengono dalle varie aree della maggioranza e poi si prenderanno le decisioni" per gli interventi in manovra. Lo ha detto il viceministro all'economia,in un'intervista a La Stampa. Sulla pace fiscale chiesta dalla Lega, sottolinea Leo,Stiamo studiando come muoverci per far in modo che questa rottamazione sia di interesse per coloro che effettivamente non ce la fanno. Negli anni passati si è riscontrato che la gente che avrebbe potuto pagare l'ha usata pretestuosamente. QuindiNella prossima legge di bilancio, aggiunge il Viceministroè una priorità a cui teniamo particolarmente" mentre per la proroga delle detrazioni al 50% sui lavori per la prima casa "è tutto da verificare. Non abbiamo ancora gli elementi. Ci sono tantissime proposte, tra cui quellamesso in linea di, aveva detto ieri il ministro dell'Economiaintervenuto all'evento elettorale della Lega nelle Marche. Il Ministro ha ricordato le misure approvate come "la flat tax fino a 85mila euro, sia una cospicua riduzione delle imposte per i redditi più bassi". "Ora il quadro è tale - ha spiegato - per cui l'obiettivo è quello di arrivare come l'abbiamo sempre chiamata noi alla pace fiscale, termine migliore di rottamazione che mi ricorda qualcosa di negativo.. È una battaglia storica della Lega, ci stiamo lavorando e siamo in vista di un risultato che ritengo ragionevole e utile per arrivare alla possibilità per chi si trova in questa situazione di rifiatare".Giorgetti ha anche sottolineato che l'obiettivo, più in generaleVorrei notare che se avessimo avuto uno spread a 250 oggi invece che a 80, il costo degli interessi si