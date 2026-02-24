Musica e sport animano il Fantasanremo di Bancomat: italiani in gara per il Festival

(Teleborsa) - Bancomat è pronto a far divertire gli italiani con il suo Fantasanremo
, il grande gioco che permette di creare la propria squadra di artisti per il festival e di guadagnare bonus esclusivi che assegnano punti x
Per celebrare l’evento musicale più amato dagli italiani e le iniziative di Bancomat collegate si è tenuto ieri sera un esclusivo Fantasanremo
Party a bordo della nave Costa Toscana, c
he ha visto numerose attività di intrattenimento e la partecipazione di Tony Pitony in qualità di ospite speciale.Inoltre, all’interno dell’RDS Village a Sanremo, fino al 28 febbraio,
sarà attiva Casa BANCOMAT
all’interno della quale verranno svolte tante attività d’intrattenimento tra le quali un Photobooth, area dedicata dove gli utenti potranno scattare una foto e vivere un momento di ingaggio leggero e da condividere; la Ruota della fortuna che, una volta girata, darà a tutti la possibilità di vincere un gadget, con l’obiettivo di garantire sempre una gratificazione e incentivare il coinvolgimento del pubblico; l’attivazione con il tenore: il tenore, protagonista dello spot BANCOMAT, che coinvolgerà il pubblico in una piccola “gara” di acuto
: gli utenti potranno sfidarlo ripetendo esclusivamente la frase “HO BANCOMAT”.Non mancheranno a Casa BANCOMAT
diversi Meet & greet con il cantautore e attore Leo Gassmann, il calciatore Marco Borriello, l’imitatore e speaker radiofonico Ematoshi e la cantautrice Ditonellapiaga.
Ci saranno inoltre un intervento di Davide Vavalà, artista amatissimo sui social, che realizzerà una tela direttamente in loco e un intervento del musicista Luca Faraone.