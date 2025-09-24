Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Composto ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, in flessione dell'1,74% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di JD Sports Fashion
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,8521 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,9041. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8337.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)