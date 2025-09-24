Milano 13:20
42.355 -0,29%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:21
9.209 -0,16%
Francoforte 13:20
23.577 -0,15%

Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Composto ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in flessione dell'1,74% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di JD Sports Fashion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,8521 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,9041. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8337.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```