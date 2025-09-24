Madrid: in calo Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

Ibex 35

Solaria

indice azionario della Borsa di Madrid

Solaria

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,50%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,58 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,98. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)