Madrid: scambi in positivo per Indra

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che avanza bene del 2,06%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 39,07 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)