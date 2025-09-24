Madrid: scambi in positivo per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,06%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 39,07 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)