Madrid: risultato positivo per Indra

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,10%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 50,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)